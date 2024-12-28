«Барселона» уверяет Ольмо, что его зарегистрируют, клуб может применить новый рычаг — AS

В «Барселоне» убеждают полузащитника Даниэля Ольмо, что его смогут зарегистрировать на вторую часть нынешнего сезона испанской Примеры, несмотря то что ранее Ла Лига запретила каталонскому клубу сделать это. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают повлиять на решение Ла Лиги, обратившись в суд первой инстанции. «Барселона» обвиняет Примеру в изменении правил регистрации.

Кроме того, каталонский клуб готов в ускоренном порядке продать VIP-места на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» за € 120 млн. При этом «Барселона» упустит выгоду, поскольку, продав эти места в более поздние сроки, сине-гранатовые могли выручить до € 200 млн.

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