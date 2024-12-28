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Семёнов: до прихода Станковича в «Спартак» не верил в Рябчука, Угальде и Дуарте

Семёнов: до прихода Станковича в «Спартак» не верил в Рябчука, Угальде и Дуарте
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов отметил прогресс ряда футболистов «Спартака» под руководством сербского тренера Деяна Станковича, который возглавил красно-белых минувшим летом.

«Думаю, «Спартак» нуждается в усилении. В атаке всё более-менее, а вот оборонительную линию можно усилить. В любом случае какое-то усиление нужно.

До прихода Станковича не верил в Рябчука, Угальде и Дуарте. Скептически к ним относился, а все приятно удивляют. Видимо, дело рук тренера, что так их раскрывает», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место.

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