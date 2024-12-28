Ловчев назвал лучшую тройку нападения в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что игроки красно-белых Манфред Угальде, Эсекьель Барко и Тео Бонгонда составляют лучшую тройку нападения в нынешнем сезоне РПЛ.

«Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране. Причём, заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде. В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста — дело рук Станковича», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне «Спартак» забил 36 голов в 18 турах Российской Премьер-Лиги, при этом Угальде на текущий момент является лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 забитыми мячами. После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место.

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