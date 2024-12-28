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Московский суд взыскал с игрока «Спартака» Романа Зобнина долг за коммунальные услуги

Московский суд взыскал с игрока «Спартака» Романа Зобнина долг за коммунальные услуги
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Суд в Москве взыскал с полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина задолженность за коммунальные услуги. Информация об этом опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Сообщается, что мировой судья судебного участка района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с футболиста платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма взыскания неизвестна.

30-летний Роман Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

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