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Семёнов: «Зениту» приелись чемпионства, хотя с финансовыми ресурсами должны обыгрывать

Семёнов: «Зениту» приелись чемпионства, хотя с финансовыми ресурсами должны обыгрывать
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов считает, что петербуржскому «Зениту» приелись чемпионства, хотя финансовые ресурсы позволяют команде всех обыгрывать.

«Может, «Зениту» приелись чемпионства, хотя по игре не могу так сказать. Они стараются, видно, что недовольны результатами. Наверное, срабатывает ментальность, плюс на них настраиваются все. С другой стороны, у вас такие финансовые ресурсы! Должны обыгрывать. Но менталитет делает своё дело — планку держать тяжело. Да что говорить, когда «Манчестер Сити» даже штормит», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

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