Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: переход Николсона — худший среди трансферов «Спартака» последнего времени

Камоцци: переход Николсона — худший среди трансферов «Спартака» последнего времени
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Франко Камоцци, являющийся бывшим советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением относительно трансфера нападающего Шамара Николсона в стан красно-белых.

«Переход Николсона можно назвать худшим среди трансферов «Спартака» последнего времени. Потратили огромные деньги на не очень хорошего футболиста, — сказал Камоцци Metaratings.

Николсон перешёл в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. За этот период он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Московский суд взыскал с игрока «Спартака» Романа Зобнина долг за коммунальные услуги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android