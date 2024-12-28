Камоцци: переход Николсона — худший среди трансферов «Спартака» последнего времени

Агент Франко Камоцци, являющийся бывшим советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением относительно трансфера нападающего Шамара Николсона в стан красно-белых.

«Переход Николсона можно назвать худшим среди трансферов «Спартака» последнего времени. Потратили огромные деньги на не очень хорошего футболиста, — сказал Камоцци Metaratings.

Николсон перешёл в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. За этот период он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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