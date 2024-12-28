«Балтика» объявила об уходе защитника Ильи Калачёва

«Балтика» объявила о расторжении контракта с 24-летним защитником Ильёй Калачёвым.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Ильёй Калачёвым расторгнут по соглашению сторон. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале «Балтики».

Калачёв стал игроком «Балтики» в июле 2024 года. Дебютировал за клуб 25 сентября, выйдя на поле в матче Кубка России с клубом «Луки-Энергия». Всего принял участие в двух матчах. За фарм-клуб команды «Балтику — БФУ. им. И.Канта» провёл три встречи. После 21 тура Первой лиги «Балтика» набрала 45 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, московское «Торпедо», на два очка.