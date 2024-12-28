Бояринцев: на Новый год загадаю, чтобы гегемония «Зенита» в РПЛ закончилась

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о своём желании на Новый 2025 год.

«Желаю в наступающем году хорошего футбола. Также загадаю смену чемпиона в РПЛ, чтобы гегемония «Зенита» наконец-то закончилась. Хочется пожелать «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо» навязать борьбу «Зениту» за чемпионство. Получайте удовольствие от игры. Естественно, всем здоровья, особенно спортсменам. Это самое необходимое в работе», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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