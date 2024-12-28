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«Барселона» и «ПСЖ» интересуются Луисом Диасом, игрок хочет перейти в испанский гранд — CO

«Барселона» и «ПСЖ» интересуются Луисом Диасом, игрок хочет перейти в испанский гранд — CO
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«Барселона» и «ПСЖ» контактировали с окружением 27-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, чтобы узнать его позицию относительно потенциального перехода к ним. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, колумбийский футболист испытывает желание продолжить карьеру в каталонском клубе, однако подобный переход маловероятен ввиду финансовых проблем «Барселоны». «ПСЖ» готов предложить мерсисайдцам € 60 млн, а также одного игрока за трансфер Диаса. Подчёркивается, что на текущий момент «Ливерпуль» не заинтересован в данной сделке.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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