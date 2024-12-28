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Кирьяков: преображение «Спартака» — один из самых интересных моментов первой части сезона

Кирьяков: преображение «Спартака» — один из самых интересных моментов первой части сезона
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Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков рассказал, что в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги запомнилось ему больше всего.

— Преображение «Спартака» — один из самых интересных моментов в первой части. Поначалу он имел проблемы, а концовку выдал достаточно солидную, приблизился к лидерам. И если красно-белые продолжат так играть, то нас ждёт весной противостояние «Зенита» и «Спартака», которое наверняка все хотят видеть, прежде всего, конечно, армия спартаковских болельщиков.

— Наверняка приятно удивил и Локомотив»?
— «Локомотив» стал украшением первой части чемпионата, хотя концовку железнодорожники, конечно, смазали. Но игра была яркая, больше похожая на такой детско-юношеский футбол, когда бежали, неслись, забивали, всё получалось. Но, как правило, в таких случаях долго это не работает — и, как я уже сказал, в концовке «Локо» немного смазал впечатление о себе, — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Спартак» забил 36 голов в 18 турах РПЛ. Команда набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» занимает пятое место. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. Второе место занимает «Зенит» с таким же количеством очков.

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