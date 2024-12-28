Роналду рассказал, как можно минимизировать вред для игроков от перегруженного календаря

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о том, как можно минимизировать вред для футболистов от загруженного календаря матчей.

«Клубам нужно больше заботиться о молодых игроках. Например, Беллингем или Ламин очень молоды. Они должны многим пожертвовать, и им должно повезти, чтобы они могли доиграть до моего возраста. Футболисты жалуются из-за большого количества матчей. Я согласен с ним, но, думаю, единственный способ по-настоящему бороться с этим — меньше тренироваться или делать это умнее», — приводит слова Роналду Sport.es.

За свою карьеру 39-летний нападающий забил 916 голов в официальных играх. В 2024 году Роналду забил 41 гол и сделал шесть результативных передач во всех турнирах за клуб и сборную.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: