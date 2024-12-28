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Андрей Семёнов высказался о результатах «Спартака» в первой части РПЛ

Андрей Семёнов высказался о результатах «Спартака» в первой части РПЛ
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о результатах «Спартака» в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«В «Спартаке» частые смены тренеров. Сначала у Станковича не очень пошло, а потом притёрлись игроки друг к другу, к тренеру. Специалистам всегда надо давать время. Понятно, бывают критические моменты, что этот тренер не подходит. Но игроки и Станкович поняли требования, а отсюда такой футбол.

У Станковича будет время, чтобы покрутить схемы, чтобы игроки поняли лучше его требования. Последние игры оставили приятное впечатление. Верится, что смогут залезть повыше. Видим, что другие команды начало штормить», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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