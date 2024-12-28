Тренер «Ахмата» Ташуев: РПЛ растёт и однозначно прогрессирует

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о развитии Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Глобально ничего не изменилось, всё кроется в нюансах. Уровень организации соревнований, стадионов, качество футбола, привлечение легионеров, уровень молодых футболистов выросли. Это радует. Прогресс в этом отношении есть, для болельщиков это очень интересно. РПЛ растёт и однозначно прогрессирует. И радует, что поднимается детско-юношеский футбол, который радует нас новыми фамилиями», – приводит слова Ташуева Metaratings.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В следующем туре РПЛ команда Ташуева встретится с казанским «Рубином». Игра состоится 1 марта и пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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