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Сборная России может провести товарищеский матч с Турцией в 2025 году

Сборная России может провести товарищеский матч с Турцией в 2025 году
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил о проведении работы по организации товарищеского матча российской национальной команды со сборной Турции в 2025 году.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

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