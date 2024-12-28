Московское «Динамо» опубликовало новогодний видеоролик

Московское «Динамо» в социальных сетях опубликовало видеоролик к Новому 2025 году, в котором вспомнило некоторые события, произошедшие с командой в уходящем году.

Видео доступно на странице московского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

«Динамо» занимает четвёртое место после завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда чешского специалиста Марцела Лички набрала 35 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В первом туре после возобновления РПЛ бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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