Сёменов: Батраков — красавец, но ему лучше не залезать в интернет и не читать о себе

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов похвалил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и дал ему совет.

«Пацану 18 лет. Ему лучше не залезать в интернет и не читать о себе. Батраков — красавец! Но первые сезоны часто так складываются, видели такое. Дай бог, чтобы всё так продолжилось. Наверное, всё вкупе сложилось: талант, старание, тренер и хорошие партнёры, которые доверяют ему», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.