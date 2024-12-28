Аморим: Магуайр сосредоточен на работе, а не на том, что про него говорят люди

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил трудовую этику центрального защитника Гарри Магуайра.

«Он [Магуайр] действительно хорошо работает. Гарри сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. У Магуайра нет оправданий, даже когда он переживает трудные моменты. Я считаю, что в этом плане он является примером», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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