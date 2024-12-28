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«Лига стала слабее». Юрий Жирков оценил, как изменился российский футбол в 2024 году

«Лига стала слабее». Юрий Жирков оценил, как изменился российский футбол в 2024 году
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Бывший футболист сборной России, ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков высказал мнение, как изменился российский футбол в 2024 году, отметив тенденцию появления талантливых молодых футболистов.

– Российский футбол стал лучше за 2024 год?
– В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться, – приводит слова Жиркова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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