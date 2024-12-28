Стало известно, почему руководство «Барселоны» сомневается в покупке Леау из «Милана»

«Барселона» сомневается в целесообразности приобретения 25-летнего крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау, к которому ранее проявляла интерес, по двум причинам. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, во-первых, каталонский клуб смущает стоимость потенциального трансфера португальского футболиста, которого «россонери» оценивают в € 75 млн, что является большой суммой для «Барселоны» ввиду её проблем с финансовым фэйр-плей.

Во-вторых, сине-гранатовых настораживает поведение Леау, демонстрируемое им в последние месяцы в итальянском гранде. В частности, в каталонском клубе отмечают наличие конфликта между 25-летним нападающим и главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: