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Семёнов: «Локомотив» оставил приятное впечатление в первой части РПЛ

Семёнов: «Локомотив» оставил приятное впечатление в первой части РПЛ
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением об игре московского «Локомотива» в первой части нынешнего сезона чемпионата России.

«Локомотив» оставил приятное впечатление с вертикальным атакующим футболом, много голов. Как болельщику приятно смотреть на такую команду. Футболисты выглядели ярко, можно отметить атакующую группу. Это самое приятное пятно», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 35 очков и на текущий момент занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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