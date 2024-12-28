«Я не сдамся!» Гвардиола выразил решимость преодолеть кризис в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о своём желании урегулировать игровой кризис, возникший в стане «горожан» в нынешнем сезоне.

«Ухудшение игровой формы нашей команды? Иногда ожидается, что подобное произойдёт пораньше, и всё будет легко исправить, но иногда на это требуется больше времени. Но я не сдамся! Я хочу быть здесь и хочу справиться с ситуациями, которые возникли», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» два раза одержал победу, дважды сыграл вничью и шесть раз потерпел поражение.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: