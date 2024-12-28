Григорян ответил, что считает событием 2024 года в российском футболе

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, что для него является событием 2024 года в российском футболе.

«Событием 2024 года в российском футболе назову то, что мы в этот непростой год умудряемся заниматься любимым делом — футболом, получаем удовольствие и даже зарабатываем неплохие деньги. Для меня это уже является хорошим событием», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).