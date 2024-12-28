Артета рассказал, как изменится игра «Арсенала» из-за отсутствия Саки и Стерлинга

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как изменится игра в обороне из-за отсутствия игроков команды Букайо Саки и Рахима Стерлинга.

«Это всегда важно, потому что, как и в случае с Букайо, это не значит, что мы будем забивать по три-четыре гола в каждой игре. Поэтому мы должны полагаться на команду. Это наша самая сильная сторона. Мы никогда не полагаемся на то, что кто-то один забьёт 25 или 30 голов, и нам всё равно удаётся быть очень конкурентоспособными, и мы продолжим это делать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Букайо Сака получил травму в матче 17-го тура английский Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменён по ходу встречи. Рахим Стерлинг получил травму колена и выбыл на несколько недель. После 18 сыгранных встреч «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. Лондонский клуб уступает лидирующему «Ливерпулю», у которого 42 очка и одна игра в запасе.