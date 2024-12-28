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Угальде может перейти в «Монако», где играет Головин — журналист Тубуш-Тер

Угальде может перейти в «Монако», где играет Головин — журналист Тубуш-Тер
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«Монако» проявляет заинтересованность в 22-летнем нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде. Об этом сообщает журналист Мохамед Тубуш-Тер в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне костариканский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В составе «Монако» с 2018 года выступает российский атакующий полузащитник Александр Головин.

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