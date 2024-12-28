Удальцов отреагировал на информацию, якобы в «Пари НН» состав определяет не главный тренер

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию, что в клубе состав определяет не главный тренер команды Виктор Гончаренко, а также ситуацию с зарплатой нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, который присоединится к нижегородской команде на правах аренды в январе 2025 года.

— Инсайдер Иван Карпов сообщил, что, когда вы делали предложение Кокшарову, перепутали евро с рублями.

— Предложения я делал своим первым трём жёнам. А с Кокшаровым мы обсуждали детали сотрудничества. Я Ваню очень давно знаю, лет 15-20. Я понимаю, откуда берётся повышенный интерес к «Пари НН» у Вани. Последние несколько новостей, которые он написал: драка Кутателадзе с Рыковым, Рыков назначает состав вместо Гончаренко. Ну как? Рыков говорит Гончаренко: «Слушай, Михалыч». Представить тяжело. То, что мы у Глеба Сергеевича [Никитина] попросили денег. Пусть пишет. Если говорить про зарплату Кокшарова, то мы не скрываем — мы подняли ему зарплату по сравнению с той, которая была у него в «Краснодаре». Но мы в любом случае отталкиваемся от внутреннего уровня зарплат. Мы рассчитываем на Сашу. Он не может получать рубль, если другой человек получает 10. Мы считаем правильным поднять зарплату. Совет директоров поддержал. Эти условия адекватны рынку и нашему внутреннему уровню зарплат. На первой встрече с Гончаренко мы обсуждали прототип нападающего, как он видит. Кокшаров на 99% подходит под виденье Гончаренко, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.