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Экс-вратарь «Краснодара» назвал российских голкиперов, которые могут перебраться в Европу

Экс-вратарь «Краснодара» назвал российских голкиперов, которые могут перебраться в Европу
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Бывший вратарь ряда российских клубов Андрей Синицын порассуждал о том, кто из голкиперов мог бы уехать в Европу, и назвал тех, кого мог бы выделить по итогам первой половины чемпионата.

«По мастерству таких вратарей несколько. Я думаю, что здесь больше адаптационные моменты, и вопрос в том, чтобы сделать этот шаг. Вопрос, конечно, куда ты пойдёшь? В топ-пять лиг или в середняк европейских лиг? Вопрос адаптационный – знаешь ли ты язык? Как ты вступаешь с людьми в контакт?

В целом у нас есть ряд вратарей, которые способны конкурировать и играть в Европе. Стас Агкацев, Александр Максименко. Он стабильно в «Спартаке» играет, уверенно, но у него может не получиться в Европе. Евгений Латышонок крайне ярко себя проявляет. Травма чуть-чуть смазала, но в целом есть ряд вратарей в возрасте в районе 25 лет, которые вполне могут себя проявить и на европейской арене тоже», — приводит слова Синицына Metaratings.

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