«У него руки взмылись вверх». Живоглядов вспомнил о конфликте с Иличем на сборах «Пари НН»

Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» и «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил о конфликте с экс-тренером нижегородцев Сашей Иличем.

— Мы поехали на сборы перед этим сезоном. Видимо, в контракте Илича был пункт, по которому они должны были пройти в именно в Сербии. Мы добирались 18 часов: из Москвы в Стамбул, оттуда – в Белград, а потом ещё на автобусе. И на сборы с нами не поехал реабилитолог. В команде РПЛ не было реабилитолога! Поехали доктор и два массажиста. Травмированных восстанавливал тренер по физподготовке. Про все травмы он говорил, что ничего страшного: пять дней пройдёт – будете в строю. Я сыграл в одном матче 30 минут. В следующем через день снова должен был играть, но почувствовал боль. Не готов. Сказал об этом доктору, тот пошёл к тренеру по физподготовке.

— Что дальше?

— Ответил: «У него будет от пяти до 30 минут, может, вообще не выйдет». Мне сделали укол обезболивающего, но на разминке понимаю, что играть не смогу. Усугублять точно не хочу. Подхожу напрямую к тренеру по физподготовке и говорю об этом. Он в ответ: «Ничего страшного, я тебе в Нижнем покажу пару упражнений, всё пройдёт». И пошёл к Иличу говорить, что я играть не буду.

— И какая реакция?

— У него руки взмылись вверх. Видимо, он воспринял это так, что я отказываюсь играть за него. Возможно, ему и не донесли, что у меня была травма. Но я его понимаю. Будь я на его месте и мне бы сказали, что футболист не хочет играть на сборах – у меня была бы такая же реакция. После этого случая я уехал в Москву – восстанавливаться с реабилитологами, с которыми раньше работал в «Локомотиве». Они мне сказали, что нельзя было так запускать ту осеннюю травму. По сути, только благодаря клубному доктору я все это время тренировался и играл. Эти реабилитологи мне очень помогли, спасибо им за заботу. Дальше ты всё знаешь, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.