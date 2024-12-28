Агент Барриоса: Вильмар счастлив в «Зените», но через три года может вернуться в Колумбию

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, клиентом которого является защитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Барриос сказал, что три года он ещё в «Зените». Потом он может вернуться в «Бока Хуниорс» или другие команды колумбийской лиги. Но пока — только «Зенит»! У него контракт с клубом ещё три года, и он очень счастлив играть за него», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Вильмар Барриос провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Колумбиец перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн по версии Transfermarkt.