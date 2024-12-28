Долгов ответил, есть ли предложения по продолжению карьеры

Бывший нападающий армянского «Урарту» Александр Долгов рассказал, если ли у него предложения по продолжению игровой карьеры. Напомним, Долгов находится без клуба с июля 2024 года.

«Варианты у меня есть и сейчас. Общение на финальном этапе. В ближайшее время будут какие-то новости и понимание по команде», — сказал Александр Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Александр сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 250 тыс.