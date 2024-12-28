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В «Пари НН» сформулировали задачи команды на вторую часть сезона в РПЛ

В «Пари НН» сформулировали задачи команды на вторую часть сезона в РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов обозначил задачи для нижегородской команды на вторую часть сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Нет, задачи клуба не корректировались. Они остались прежними. Мы целимся в десятку. Хотим ещё прирасти в количестве болельщиков — такая задача поставлена маркетинговой службе. У РПЛ есть дополнительный бюджет, который они будут распределять в зависимости от достижения KPI — посещаемость и заполняемость. Мы находимся в определённых спорах: потому что на нашем красавце-стадионе верхняя чаша в зимнее время не работает. Соответственно, считать заполняемость с верхней чашей зимой нельзя. Технологически мы не имеем права использовать эти места. Но KPI должны быть выполнены. Они не снимаются с повестки», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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