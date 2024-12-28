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«Видимо, люди на нас не пришли». Живоглядов — о матче «Уфы» с «Рейнджерс»

«Видимо, люди на нас не пришли». Живоглядов — о матче «Уфы» с «Рейнджерс»
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Бывший защитник «Пари Нижний Новгород», «Уфы» и «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил матч Лиги Европы между уфимским клубом и шотландским «Рейнджерс» (0:1). Игра прошла 23 августа 2018 года.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
23 августа 2018, четверг. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Голдсон – 41'    

— А какой матч самый запоминающийся по атмосфере в карьере?
— Встречи в Лиге чемпионов с «Локомотивом». И с «Уфой», когда в Глазго играли с «Рейнджерс». По болению стадион в Глазго для меня лучший. Атмосфера сумасшедшая. Мы приехали с «Уфой», клубом, которого пять лет назад не было, и пишем историю на таком стадионе! Перед матчем я удивился: вышли на разминку, стадион процентов на 20 был заполнен. Думаю: «Видимо, люди на нас не пришли». Начинается игра — полный стадион. За 15 минут чаша заполнилась. Это что-то нереальное, ещё и Джеррард на бровке, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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