«Пари НН» призвал профессиональные лиги согласовывать расписание команд из одного города

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о необходимости согласовывать расписание команд, которые находятся в одном городе.

— Продолжая хоккейную тему. Нижний Новгород — хоккейный город…

— Кто вам такое сказал?

— Вычитал в одном из интервью Удальцова. Так вот вопрос: конкуренция за зрителя с хоккейным «Торпедо» — плюс для «Пари НН»?

— Вы задаёте очень правильный вопрос в отношении конкуренции за болельщика. У нас в первой части сезона было два матча, которые совпали по времени с хоккейными. Мы не потеряли в количестве болельщиков, и они тоже. У нас собралось порядка восьми тысяч человек, у них — около пяти, максимальная посадка. Суть в том, что уже сейчас надо лигам садиться и договариваться, чтобы в крупных городах, где существуют несколько профессиональных клубов, расписание не совпадало. Поменять его не в наших силах. Конечно, когда мы можем, то пишем, чтобы перенести встречу на другое время или на другой день. Но эти вопросы нужно решать между лигами, а не между клубами на территории Нижегородской области или другого субъекта РФ. В конце прошлого года я был на «Газпром Арене», мне провели экскурсию, показывали, как и что там. Я спросил: «У вас построена «СКА Арена», часто идут совпадения. Потеряли вы в количестве зрителей в связи с тем, что там более комфортные условия и яркие шоу можно провести?» Мне сказали, что такое влияние ощущают, но только в вип-секторе. Там, где выкупаются ложи и бронируются ресторанные места. У нас пока такой конкуренции нет. Но если даже она возникнет, то нужно решать вопрос на уровне лиг. Я его поставил на собрании РПЛ. Чтобы наши коллеги отработали с хоккеем, баскетболом и волейболом.

Для нас это очень важно, чтобы люди, которые интересуются большим спортом, могли попасть везде и всюду. Обращаемся и через вас туда, наверх, с просьбой навести порядок в расписании. Нам говорят, что это невозможно сделать, так как расписание в хоккее формируется в начале сезона. А в футболе расписание появляется за два-три месяца до назначенного времени, с учётом дня и часа, когда состоится игра. Но я считаю, что это вопрос переговоров, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.