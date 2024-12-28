Дмитрий Хомуха — о Кассьерре: его некем заменить. Не верится, что Соболева прорвёт

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался по поводу возможного ухода форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры.
— Станет ли уход Кассьерры для «Зенита» большой потерей? Или в этом сезоне он вас не убеждает?
— Кассьерра – это игрок стартового состава «Зенита» на сегодняшний день. Сейчас у питерцев нет футболиста сильнее его. Того, который был бы выше Кассьерры и по статусу, и по уровню. Так что на определённом этапе его уход станет для команды Семака потерей. Причём существенной. Если ему не найдут замену.
— А Лусиано на острие атаки вы не видите? Ему комфортнее атаковать из глубины или с фланга?
— Да. Это не классический центрфорвард. Аргентинец – либо «десятка», либо фланговый игрок. Он по позиции Кассьерру не заменит.
— На Соболева нет надежды?
— Не думаю, что он сможет компенсировать потерю Кассьерры.
— Почему?
— Смотрите. Колумбиец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. А Соболев никогда им не был.
— А допускаете, что Соболева прорвёт весной?
— В это слабо верится. У меня большие сомнения…
— «Зенит» оказался слишком высокой планкой для экс-спартаковца?
— В «Зените» нужно доказывать свою состоятельность в каждой игре. Если в «Спартаке» он забивал в лучшем случае через матч, то здесь требуется гораздо бо́льшая стабильность и острота. В каждом туре – либо гол, либо результативная передача. У Соболева. как мы видим, пока нет ни того, ни другого…
— То есть «Зенит» поторопился с продажей Сергеева в «Крылья»?
— Сергеев ничем не хуже Соболева. Играя в команде, которая явно ниже уровнем, уже забил три мяча, в отличие от Соболева.
— Если Кассьерра сейчас уйдёт, «Зенит» выйдет на рынок и выложит серьёзные деньги за нападающего?
— Мне кажется, в год 100-летия клуба именно это и произойдёт, — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».