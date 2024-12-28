Дмитрий Хомуха — о Кассьерре: его некем заменить. Не верится, что Соболева прорвёт

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался по поводу возможного ухода форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры.

— Станет ли уход Кассьерры для «Зенита» большой потерей? Или в этом сезоне он вас не убеждает?

— Кассьерра – это игрок стартового состава «Зенита» на сегодняшний день. Сейчас у питерцев нет футболиста сильнее его. Того, который был бы выше Кассьерры и по статусу, и по уровню. Так что на определённом этапе его уход станет для команды Семака потерей. Причём существенной. Если ему не найдут замену.

— А Лусиано на острие атаки вы не видите? Ему комфортнее атаковать из глубины или с фланга?

— Да. Это не классический центрфорвард. Аргентинец – либо «десятка», либо фланговый игрок. Он по позиции Кассьерру не заменит.

— На Соболева нет надежды?

— Не думаю, что он сможет компенсировать потерю Кассьерры.

— Почему?

— Смотрите. Колумбиец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. А Соболев никогда им не был.

— А допускаете, что Соболева прорвёт весной?

— В это слабо верится. У меня большие сомнения…

— «Зенит» оказался слишком высокой планкой для экс-спартаковца?

— В «Зените» нужно доказывать свою состоятельность в каждой игре. Если в «Спартаке» он забивал в лучшем случае через матч, то здесь требуется гораздо бо́льшая стабильность и острота. В каждом туре – либо гол, либо результативная передача. У Соболева. как мы видим, пока нет ни того, ни другого…

— То есть «Зенит» поторопился с продажей Сергеева в «Крылья»?

— Сергеев ничем не хуже Соболева. Играя в команде, которая явно ниже уровнем, уже забил три мяча, в отличие от Соболева.

— Если Кассьерра сейчас уйдёт, «Зенит» выйдет на рынок и выложит серьёзные деньги за нападающего?

— Мне кажется, в год 100-летия клуба именно это и произойдёт, — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».