Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Сафонов оплатил выезд волонтёров для очистки побережья Анапы от мазута

Вратарь «ПСЖ» Сафонов оплатил выезд волонтёров для очистки побережья Анапы от мазута
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и национальной команды России Матвей Сафонов оплатил выезд волонтёров из Краснодара в Анапу для очистки черноморского побережья от мазута. Об этом сообщил друг семьи вратаря Никита Сокол.

«Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким и это мотивировало других людей на помощь остальным», — приводит слова Сокола «Матч ТВ».

Напомним, 15 декабря два танкера, «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута, потерпели крушение, и нефтепродукты оказались на Черноморском побережье. В результате был объявлен режим федеральной ЧС, а волонтёры и специальная техника занимаются очисткой пляжей и спасением животных.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Краснодара» назвал российских голкиперов, которые могут перебраться в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android