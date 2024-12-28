Вратарь «ПСЖ» Сафонов оплатил выезд волонтёров для очистки побережья Анапы от мазута

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и национальной команды России Матвей Сафонов оплатил выезд волонтёров из Краснодара в Анапу для очистки черноморского побережья от мазута. Об этом сообщил друг семьи вратаря Никита Сокол.

«Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким и это мотивировало других людей на помощь остальным», — приводит слова Сокола «Матч ТВ».

Напомним, 15 декабря два танкера, «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута, потерпели крушение, и нефтепродукты оказались на Черноморском побережье. В результате был объявлен режим федеральной ЧС, а волонтёры и специальная техника занимаются очисткой пляжей и спасением животных.