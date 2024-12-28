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Воспитанник «Локо» Долгов: команда способна бороться за высокие задачи

Воспитанник «Локо» Долгов: команда способна бороться за высокие задачи
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Воспитанник московского «Локомотива» Александр Долгов оценил игру красно-зелёных в первой части текущего сезона.

«Локомотив» стал для меня приятным удивлением. Если смотреть состав, то все русские парни, в основном молодёжь. Тот же Батраков играет. Шли хорошо, какое-то время даже на первом месте. Когда молодая команда, рано или поздно у неё случается спад. Будем надеяться, что он пришёлся на концовку осенней части. Надеюсь, на сборах хорошо поработают, а весной вернутся на пике формы.

Конечно, они способны бороться за высокие задачи. Важную роль играют опытные футболисты — тот же Дима Баринов. Когда молодёжь не справляется или команда теряет форму, опытные футболисты способны подсказать и выправить ситуацию», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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