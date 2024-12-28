Экс-игрок «Химок» Долгов: у команды есть шанс выйти из зоны стыков

Бывший футболист «Химок» Александр Долгов считает, что по итогам весенней части сезона команда способна улучшить своё положение в турнирной таблице РПЛ.

«Химкам» сложно дать оценку, потому что были как неудачные матчи, так и хорошие игры с тем же «Краснодаром» или «Локомотивом». В целом удовлетворительно выглядели. Мало очков, всем хотелось бы больше. У команды есть все шансы набрать очки и выйти из зоны стыков. Возможно, Артига ставит более атакующий футбол. С командами вроде «Зенита» или «Локомотива» можно играть в такой футбол, но с условным «Оренбургом» сложно, потому что делают акцент на обороне», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место с 16 очками. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков.