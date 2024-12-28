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Спортивный директор ФК «Пари НН» сравнил хоккейный СКА с «Манчестер Сити»

Спортивный директор ФК «Пари НН» сравнил хоккейный СКА с «Манчестер Сити»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сравнил хоккейный клуб СКА с английским футбольным клубом «Манчестер Сити».

Роман Ротенберг сравнил «Торпедо» с футбольным «Тоттенхэмом». Можете ли вы в ответ сравнить СКА с каким-нибудь футбольным клубом?
— Я так и не придумал, с кем сравнить СКА. С «Сити», наверное. Утром читал очередное интервью Ротенберга. Тяжело с ним конкурировать. Там столько фраз.

— Получается, что вы сравнили его с Гвардиолой.
— С нынешним Гвардиолой? Это нужно уточнять сейчас, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Манчестер Сити» набрал 28 очков в 18 матчах и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. СКА заработал 50 очков в 39 встречах и занимает второе место в дивизионе Боброва в чемпионате КХЛ.

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