Футболист Живоглядов рассказал, цены на что удивили его в последний раз

Экс-игрок «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов рассказал, что его удивляют нынешние цены на машины.

— Цена на что тебя удивляла в последний раз?

— На машины. Знакомый недавно брал себе, называл мне какие-то невероятные суммы. Иномарки выросли в цене в три раза, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Живоглядов являлся футболистом «Пари НН» с лета 2023 года по октябрь 2024 года. Помимо нижегородской команды, Живоглядов играл за такие клубы, как московский «Локомотив», «Динамо», «Уфа». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.