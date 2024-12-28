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Футболист Живоглядов рассказал, цены на что удивили его в последний раз

Футболист Живоглядов рассказал, цены на что удивили его в последний раз
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Экс-игрок «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов рассказал, что его удивляют нынешние цены на машины.

— Цена на что тебя удивляла в последний раз?
— На машины. Знакомый недавно брал себе, называл мне какие-то невероятные суммы. Иномарки выросли в цене в три раза, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Живоглядов являлся футболистом «Пари НН» с лета 2023 года по октябрь 2024 года. Помимо нижегородской команды, Живоглядов играл за такие клубы, как московский «Локомотив», «Динамо», «Уфа». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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