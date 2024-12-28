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Живоглядов: Гончаренко вообще не был в курсе, что я ухожу из «Пари НН»

Живоглядов: Гончаренко вообще не был в курсе, что я ухожу из «Пари НН»
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Бывший защитник московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов рассказал о своём уходе из нижегородского клуба.

— Ты даже потренироваться после травмы не успел?
— Я успел неделю поработать с реабилитологом на базе «Пари НН» уже после письма о желании расторгнуть контракт. Спортивное руководство со мной общалось как ни в чём не бывало. Гончаренко тогда только назначили. Мы увиделись на базе: сказал, чтобы я набирал форму, подколол, что надо животик чуть убрать: два месяца восстанавливался – все равно немного набрал.

Я тогда говорю, что со мной решили разорвать контракт. А он ответил, что не в курсе! Хотя спортивный директор мне говорил, что это решение главного тренера, но письмо о расторжении пришло ещё до назначения Гончаренко. Стало понятно, что происходит что-то не то. После меня вне трансферного периода расторгли контракт с Тихим. Думаю, это только начало, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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