Тренер «Ахмата» Ташуев рассказал, чего он желает Российской Премьер-Лиге в 2025 году

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев пожелал Российской Премьер-Лиге в 2025-м стать более привлекательной для болельщиков

«Желаю РПЛ в 2025 году приобретать зрительский интерес. Мы играем для болельщиков, так что самое главное пожелание – чтобы наш футбол развивался, а на игры приходило больше болельщиков. Надо, чтобы в 2025 году интерес к футболу был на более высоком уровне. И хочется, чтоб российский футбол вернулся в футбол международный», — приводит слова Ташуева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. «Ахмат» с 13 очками идёт на 15-м месте.