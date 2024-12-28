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Экс-нападающий «Факела» Долгов: команда потеряла свои очки при хорошей игре

Экс-нападающий «Факела» Долгов: команда потеряла свои очки при хорошей игре
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Бывший футболист воронежского «Факела» Александр Долгов поделился мнением об игре своей бывшей команды в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«У «Факела» был неудачный старт. Набрали мало очков. Вроде потом втянулись, но свои очки при хорошей игре в конце не набрали. Во многих ничейных матчах заслуживали победы.

С Пятибратовым начали набирать очки, взаимодействия стали более наигранными. От этого игра команды стала разнообразнее. Когда тренер только приходит, в первых турах маловероятно увидеть изменения, но, если смотреть на дистанции, ему удалось принести свою идею. Если продолжат с таким же настроем во второй части, то закончат чемпионат ближе к десятке», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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