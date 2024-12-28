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Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
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Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Александр Дюков стал единственным кандидатом, который был зарегистрирован для выборов на пост главы Российского футбольного союза. Его кандидатура была выдвинута 77 организациями — членами РФС. Конференция, на которой пройдут выборы, состоится 2 февраля 2025 года.

Также РФС представил единый список кандидатов в исполком РФС, с ним можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. До этого 57-летний специалист работал президентом санкт-петербургского «Зенита».

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