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Живоглядов вспомнил, как при переходе в «Пари НН» ему дали контракт с неверной зарплатой

Живоглядов вспомнил, как при переходе в «Пари НН» ему дали контракт с неверной зарплатой
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Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов вспомнил детали своего перехода в нижегородский клуб.

— Была история, когда я только приходил в клуб. Мне дали на подпись контракт, где на первой странице фамилия – моя, а всё дальше – не моё.

— Это как?
— Я прилетел, прошёл медосмотр, мне дают контракт. Читаю: данные – мои, а условия – не те, которые мы обсуждали. Звоню юристам, они говорят, что, скорее всего, перепутали. Но так перепутать невозможно! Там уже везде подпись от клуба стоит, только моей не хватает. В итоге привезли новый контракт. В остальном вопросов не было.

Я играл, всё было нормально. Но ещё до летних сборов, когда закончился чемпионат, предупредили: если в команде сменится руководство – будет тяжело. Помимо моей, звучали фамилии Тихого и Нигматуллина – нас троих уже нет в команде, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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