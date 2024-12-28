Генеральный директор «Факела» оценил инфраструктуру клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил инфраструктуру клуба и рассказал, чего не хватает команде для борьбы за более высокие места.

«У любого футбольного клуба должна быть серьёзная инфраструктура. Я говорю не только про новый построенный для «Факела» стадион, который станет резервным, но и об арене, которая будет реконструирована, обо всех площадках — мы сделаем базу на десятилетия вперед, которая позволит любому руководителю плодотворно и безо всяких проблем развиваться, имея созданную базу. Это процесс небыстрый — накопления коммерческих доходов, развития в целом.

Вопрос — в ещё большем заработке средств и возможностей, чтобы усиливать состав. То есть глобально то, о чём вы говорите — это футбольная история с усилением состава, а это зависит от финансовых возможностей, которыми обладает клуб», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. «Факел» с 14 очками находится на 14-месте.