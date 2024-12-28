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Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал причину ухода Березуцкого с поста главного тренера армейцев

Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал причину ухода Березуцкого с поста главного тренера армейцев
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

«Когда Алексей Владимирович, Лёха, был главным тренером, он прямо загорелся. Была трудная ситуация для клуба, он пришёл, помог. Но на второй год я очень расстроился, что он ушёл. Я думал: сейчас у него крылья вырастут, под него возьмут игроков…

Я спросил: «Лёха, ты что, уходишь?». На что он мне сказал: «Я понял, что тяжело. Я не могу выдерживать такую нагрузку — эмоциональную, психологическую. Все на меня смотрят». Он сам вам больше расскажет. При этом роль в штабе [Марко] Николича для него прямо идеальна», — сказал Акинфеев в подкасте шоу «СмАки».

Алексей Березуцкий возглавлял московский ЦСКА с 2021 по 2022 год.

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