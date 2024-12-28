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В «Пари НН» отреагировали на информацию об игре футболиста Боженова на ставках

В «Пари НН» отреагировали на информацию об игре футболиста Боженова на ставках
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию об игре футболиста команды Кирилла Боженова на ставках.

— Была информация, что Боженов подозревается в игре на ставках. Это правда?
— У нас нулевая терпимость ко всем этим делам. Мы Кирилла поддерживаем — он наш игрок. Но вот эти вещи недопустимы. Имели ли они место — мы не знаем. Доверять не совсем авторитетным телеграм-каналам права не имеем. У нас есть контакт с футболистом на эту тему. Мы общаемся с РФС. Это не вопрос одного-двух дней. Они знают, что мы можем оказывать содействие. В данный момент ведётся сбор информации по этому эпизоду: было или не было? А уже дальше будем от этого плясать. Кирилл — наш полноценный игрок.

— А что говорит сам Боженов?
— Говорит, что не ставит. Мы футболисту доверяем. Может, были проблемы давно. Сейчас мы надеемся, что всё позади. Расследование покажет, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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