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«Барселона» нашла способ зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона — Marca

«Барселона» нашла способ зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона — Marca
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«Барселона» сможет зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что президенту клуба Жоану Лапорте удалось продать VIP-ложу на стадионе «Камп Ноу», который в данный момент ремонтируется, за € 100 млн. Этих денег хватит для того, чтобы зарегистрировать игроков.

Ранее «Барселоне» запретили регистрировать игроков. В контракте Ольмо прописан пункт, в соответствии с которым игрок становится свободным агентом, если «Барселоне» не удастся зарегистрировать его на вторую часть сезона.

Напомним, Дани Ольмо перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны».

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