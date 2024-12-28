Живоглядов: про Юрана могу сказать только хорошее. После него «Пари НН» выступает хуже

Экс-защитник московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов высказался о бывшем главном тренере нижегородцев Сергее Юране.

— Каким ты запомнил Юрана?

— Про него могу сказать только хорошее. Он мне доверял, пригласил меня в «Пари НН». Юран был тем, из-за кого я туда перешёл. Мы с ним набирали очки, в моменте прыгнули почти выше головы. Нужно было держать уровень. Сейчас уже дважды меняли тренера, а «Пари НН» выступает хуже, чем с Юраном. Когда мы уходили на перерыв в прошлом сезоне, у команды было 24 очка, сейчас ― 16. Под конец тогда ещё пошли травмы, и мы просели.

С Юраном мы поймали его мысли, у нас попёрло. Тренер-мотиватор всегда эмоциональный. Игроки должны реализовывать его идеи на поле, особенно если это не топ-клуб, где подобраны исполнители высокого уровня на каждую позицию, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.