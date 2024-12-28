Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Живоглядов: про Юрана могу сказать только хорошее. После него «Пари НН» выступает хуже

Живоглядов: про Юрана могу сказать только хорошее. После него «Пари НН» выступает хуже
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов высказался о бывшем главном тренере нижегородцев Сергее Юране.

— Каким ты запомнил Юрана?
— Про него могу сказать только хорошее. Он мне доверял, пригласил меня в «Пари НН». Юран был тем, из-за кого я туда перешёл. Мы с ним набирали очки, в моменте прыгнули почти выше головы. Нужно было держать уровень. Сейчас уже дважды меняли тренера, а «Пари НН» выступает хуже, чем с Юраном. Когда мы уходили на перерыв в прошлом сезоне, у команды было 24 очка, сейчас ― 16. Под конец тогда ещё пошли травмы, и мы просели.

С Юраном мы поймали его мысли, у нас попёрло. Тренер-мотиватор всегда эмоциональный. Игроки должны реализовывать его идеи на поле, особенно если это не топ-клуб, где подобраны исполнители высокого уровня на каждую позицию, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Так не принято. Многие в футболе были в шоке». От «Локо» и ЛЧ до ухода из Нижнего
Эксклюзив
«Так не принято. Многие в футболе были в шоке». От «Локо» и ЛЧ до ухода из Нижнего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android