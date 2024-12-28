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Филимонов: в этом году не получится традиционно отпраздновать Новый год — останусь дома

Филимонов: в этом году не получится традиционно отпраздновать Новый год — останусь дома
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов рассказал, как он планирует отпраздновать Новый год.

«В этом году не получится соблюсти традицию празднования Нового года. Обычно каждый год езжу в Йошкар-Олу к родителям. Но дочке сейчас 2,5 месяца, поэтому не получится поехать в целях безопасности и спокойствия. Останемся дома и будем там праздновать», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Александр Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, 89 из которых отыграл «на ноль».

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