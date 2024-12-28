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Живоглядов — о «Пари НН»: доволен, что хотя бы с финансами оттуда ушёл

Живоглядов — о «Пари НН»: доволен, что хотя бы с финансами оттуда ушёл
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Бывший защитник московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой уход из нижегородского клуба.

«Меня многие спрашивают: «Ты грустишь, что ушёл из клуба»? На самом деле не скажу, что расстроен – после всего, что произошло. [Виктор] Гончаренко был единственным, ради кого я хотел бы остаться, но не сложилось. Доволен, что хотя бы с финансами ушёл!

Если бы дошло до международного суда, я бы выиграл это дело и «Пари НН» выплатил бы всю сумму до конца контракта. Клуб в какой-то момент это понял, и мы стали договариваться. В день расторжения мне предложили до зимы потренироваться, а потом меня бы убрали. Я отказался, сказал, что будем разрывать сейчас», — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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